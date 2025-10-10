Bodrum’da şoke eden olay: Havluya sarılı bebek terasta ölü bulundu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 19 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadın, doğum yaptıktan sonra bebeğini havluya sararak lojmanın terasına bıraktı. Yoğun kan kaybı şikayetiyle hastaneye giden kadının doğum yaptığı anlaşılınca polis ekipleri eve gitti. Terasta havluya sarılı halde bulunan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay, Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık beş ay önce yurt dışından Bodrum’a çalışmak için gelen 19 yaşındaki Z.U.K., sabah saatlerinde yoğun kan kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Genç kadının yapılan kontrollerinde doğum yaptığı tespit edilince, sağlık görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.
Terasta havluya sarılı bebek bulundu
Kadının ifadesi doğrultusunda kaldığı lojmana giden ekipler, evde yaptıkları aramada terasta havluya sarılı halde bir bebek buldu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kendi imkânlarıyla doğum yapmış
Polis soruşturmasında, Z.U.K.’nin doğumu tek başına ve kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiği, kanaması durmayınca hastaneye gittiği ortaya çıktı.
Kadın, ilk ifadesinin ardından yeniden tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk edildi.
Tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden gözaltına alınacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Polis ekipleri, bebeğin ölüm nedeni ve olayın detaylarının netleşmesi için geniş çaplı inceleme yürütüyor.