Bolu'da 'Battaniyeye sarılmış ceset' ortalığı karıştırdı
Bolu’da boş bir arazide battaniyeye sarılmış bir cisim gören vatandaşların ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis, battaniyenin içinden çöp çıktığını belirledi.
Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar içi dolu bir battaniyeyi görünce içerisinde ceset olabileceğinden şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Polis ekipleri bölgeye sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak battaniyeyi kontrol etti.
Yapılan incelemede battaniyenin içinde çöp bulunduğu, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı tespit edildi.
Polis, gerekli kontrollerin ardından bölgeden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA