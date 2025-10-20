Bu hafta Kuruluş Orhan var mı? Kuruluş Orhan ilk bölüm ne zaman?

Kuruluş Orhan yepyeni yüzlerle ekranlara "merhaba" demeye hazırlanıyor. Diziseverler sabırsızlıkla projenin tarihini bekliyor. Kanal dizinin yayın tarihini paylaşırken henüz bu bilgiye sahip olmayanlar "Kuruluş Orhan ilk bölüm ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.

Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak?

Kuruluş Orhan bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizi 29 Ekim Çarşamba saat 20.00'de ilk bölümü ile izleyici ile buluşacak.

Yeni sezonda Mert Yazıcıoğlu, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal dizide yer alacak.