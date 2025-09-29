Bu hafta Kuruluş Orhan var mı, ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Dizi sezonu açıldı projelerin yeni sezonu yayın hayatına başladı. Yeni projeler de ekranlara gelmeye devam ediyor. Kuruluş Orhan için de kum saati çalışıyor. Tarih dizilerine meraklı olan vatandaşlar Kuruluş Orhan için sabırsızlanıyor. Bu sebeple de ısrarla "Bu hafta Kuruluş Orhan var mı, ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt aranıyor.

Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak?

ATV'den ve yapımcıdan Kuruluş Orhan yeni bölümü için bir tarih paylaşımı gelmedi. Bu hafta dizi ekrana gelmeyecek. Kuruluş Orhan'ın 8 Ekim Çarşamba ya da 15 Ekim Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

Yeni sezonda Mert Yazıcıoğlu, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal dizide yer alacak.