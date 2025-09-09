Bulgar gümrüğü aracı kabul etmeyince sinirlendi, otomobili ateşe verdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bulgaristan’dan aldığı yabancı plakalı araçla Türkiye’ye giriş yapan bir sürücü, aracın motor arızası vermesi üzerine geri dönmek istedi. Ancak Bulgaristan gümrük yetkilileri, yürür vaziyette olmayan aracı kabul etmedi.

Aracını boş arazide ateşe verdi

Duruma sinirlenen sürücü, İzmit ilçesi Alikahya bölgesinde bulunan boş bir alana giderek aracını park etti. Üzerine benzin döktüğü otomobili ateşe verdi. Araç kısa sürede alevler içinde kaldı.

İtfaiye yangını söndürdü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Araç ise kullanılamaz hale geldi.

“Sinirlendim, yaktım” dedi

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü, ifadesinde Bulgaristan gümrüğünün aracı kabul etmemesi nedeniyle sinirlendiğini ve bu yüzden aracını yaktığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.