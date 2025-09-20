Bursa’da firari şahıstan ilginç kaçış planı: Çimlere yatıp ölü taklidi yaptı
Bursa’da çocuk istismarı suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerini görünce çimlere yatıp ölü taklidi yaptı. Ancak bu girişimi başarısız oldu ve ekiplerin dikkati sayesinde kısa sürede yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Bursa’da çocuk istismarı suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Firarinin yakalanmamak için çimlere yatıp ölü taklidi yaptığı anlar dikkat çekti.
Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki S.A.’nın 14 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Uzun süredir aranan şahsın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Çimlere yatıp hareketsiz kaldı
Ekiplerin dikkatli takibi sonucu firari S.A., Vakıf Mahallesi’nde görüldü. Polisleri fark eden şahıs, aniden çimlerin üzerine uzanıp hareketsiz kalarak ölü taklidi yaptı. Ancak bu plan işe yaramadı.
Kısa sürede çevreyi kontrol altına alan polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A., cezaevine teslim edildi.