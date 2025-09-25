MasterChef'te bu akşam gerilim dolu anlar yaşanacak. Genç yarışmacı Çağatay ile Mehmet Şef arasındaki tansiyon dolu anlar seyirciyi ekrana kilitleyecek. Çağatay'ın Mehmet Şef'in üzerine yürümesi ise ortamın bir anda buz kesmesine neden olacak. Bu gelişmeler sonrası sıkça gelen soru ise "Çağatay Doğanoğlu kimdir, kaç yaşında nereli" şeklinde...

Çağatay Doğanoğlu kimdir?

MasterChef’in bu sezon yarışmacıları arasında yer alan Çağatay Doğanoğlu, 27 yaşında ve İstanbul doğumlu. Profesyonel olarak private chef olarak çalışan Doğanoğlu, İstanbul’da özel şeflik yaptıktan sonra bir dönem Afrika’da görev aldı. Liberya’daki bir madende 50 kişilik ekibe günlük yemekler hazırlayarak mesleki deneyimini farklı bir coğrafyada sürdürdü.