Çağatay Ulusoy diziden ayrıldı mı? Çağatay Ulusoy Eşref Rüya diziden ayrılıyor mu?

Eşref Rüya, her çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Dizi ilk günden bu yana reytinglerde zirveye otururken son zamanlarda başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy ile ilgili birtakım iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada paylaşılan haberlere göre Ulusoy "Eşref Rüya" dizisinden ayrılıyor. Peki bu haberler gerçek mi?

Çağatay Ulusoy diziden ayrılıyor mu?

Dizide "Eşref Tek" karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy'un senaryo ile ilgili rahatsızlık duyduğu ve bu nedenle yapımcılarla aralarının açıldığı iddia edildi. Her iki taraftan da bu söylentiler hakkında henüz bir resmi açıklama gelmedi. Şu an bu çıkan haberler dedikodu niteliğinde...