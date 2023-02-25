Cam temizliği aslında çok kolaymış! Camları temizlerken o püf noktalarını uygularsanız...

Pencere camları temiz olduğunda hem eviniz daha ferah görünür hem perdelerinizi sonuna kadar açıp dışarıyı keyifle izleyebilirsiniz. Pencere camlarını temizlemekse biraz zor olabilir ancak işinizi çok kolaylaştıracak bazı ipuçları var. İşte, uğraşmadan cam temizliği yapmanın püf noktaları!

Öncelikle Gerekli Malzemeleri Hazırlayın

Pencere camlarını temizlemeye başlamadan önce ihtiyacınız olan tüm malzemeleri hazırladığınızdan emin olun. Buna birer silecek, kova, mikrofiber bez ve yüksek pencerelere ulaşmanız gerekiyorsa merdiven de dâhil.

Temizliğin en önemli aşamasında kullanmak için su ve sirke karışımı hazırlayarak kendi temizleme solüsyonunuzu yapabilir veya mağazadan satın aldığınız bir cam temizleyiciyi tercih edebilirsiniz.

Kuru Bezle Toz Alın

Camları temizlerken herhangi bir temizlik solüsyonu kullanmaya başlamadan önce pencere çerçeveleri ve pervazlardaki tozu, kiri veya örümcek ağlarını temizlemek için kuru bir mikrofiber bez kullanın. Bu adım, temizleme solüsyonunu kullanmaya başladığınızda kirin çamura dönüşmesini önleyecektir.

Ardından Temizleme Solüsyonunu Uygulayın

Kuru bir bezle toz aldıktan sonra temizleme solüsyonunu pencereye uygulayın. Temizlik malzemesinin tüm pencereye yayıldığından emin olun ve solüsyonun birkaç dakika beklemesine izin verin. Bu sayede penceredeki kirler gevşer ve temizleme süreci çok daha kolay olur.

Çekçek Kullanın

Sıradaki adımda solüsyonu ve kiri pencere camından uzaklaştırmak için çekçek kullanın. Çekçeği camın üst kısmından başlayarak düz bir çizgide aşağı çekin. Çizilmeleri önlemek için silecek bıçağının her geçişinden sonra camı bir bezle silebilirsiniz. Tüm pencere tertemiz olana kadar bu işlemi tekrarlayın.

Son Dokunuşları Mikrofiber Bez ile Yapın

Artık camı kurulamak için mikrofiber bez kullanabilirsiniz. Bu adım ile camda kalan çizgileri ve su lekelerini ortadan kaldırabilirsiniz. Böylece pencere camlarınız pırıl pırıl görünecek.

Pencere Çerçevelerini ve Pervazlarını Temizleyin

Son olarak pencere çerçevelerini ve pervazları temizlemeyi unutmayın. Çerçeveleri ve eşikleri silmek için temiz bez ve biraz temizleme solüsyonu kullanabilirsiniz. Bu sayede pencereniz çok daha temiz ve bakımlı görünür.