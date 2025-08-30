Çinli bilim insanları geceleri ışık saçan bitkiler üretti

Çinli araştırmacılar, bitkilerde doğal aydınlatma sağlayacak dikkat çekici bir teknolojiye imza attı. Güney Çin Tarım Üniversitesi’nden bilim insanları, sukulent çiçeklerine ışık yayan fosfor parçacıkları enjekte ederek onların karanlıkta parlamasını sağladı.

Güneş ışığını depoluyor

Araştırmaya göre fosfor parçacıkları, gün boyunca güneş ışığını veya LED ışığını emiyor. Gece olduğunda ise bu enerjiyi yavaş yavaş salarak yaklaşık iki saate kadar süren bir parlama yaratıyor. Böylece bitkiler, doğal bir “gece lambası” işlevi görüyor.

Avatar filminden ilham alındı

Çalışmanın başyazarı Shuting Liu, projeyi “Avatar filmindeki gibi ekosistemleri aydınlatan bitkiler” fikrinden esinlenerek geliştirdiklerini söyledi. Liu, gelecekte sokak lambalarının bile yerini parlayan ağaçların alabileceğini dile getirdi.

Kusursuz parçacık boyutu

Daha önce yapılan biyolüminesans çalışmalarında yalnızca soluk ışık elde edilebilmişti. Çinli araştırmacılar ise yaprak içinde hareket edebilen ve güçlü ışık yayabilen 7 mikrometre boyutundaki fosfor parçacıklarının en uygun çözüm olduğunu keşfetti. Sukulentlerin yaprak kanalları, parçacıkları eşit şekilde dağıtarak en parlak sonucu verdi.

Renkli ışıklar ve okuma deneyi

Bilim insanları, parçacıkları değiştirerek bitkilerden yeşil, kırmızı ve mavi ışık da elde etmeyi başardı. Hatta 56 sukulentten oluşturulan bir “ışık duvarı” ile okuma denemesi yapıldı; ortaya çıkan parlaklık kitap okumak için yeterli seviyeye ulaştı.

Bir sukulentin hazırlanma maliyeti ise yaklaşık 10 yuan (1,4 dolar). Ancak zamanla parlaklığın azalması ve yöntemin bitkilerin sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerinin belirsiz olması, projenin çözüm bekleyen yönleri arasında.

Geleceğin doğal aydınlatması

Araştırmacılar, bu teknolojiyi daha fazla bitki türüne uygulayarak bahçeler, yürüyüş yolları ve iç mekanlarda doğal aydınlatma sistemleri oluşturmayı hedefliyor.