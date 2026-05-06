CNN'in kurucusu Ted Turner 87 yaşında hayatını kaybetti!

1 Haziran 1980’de CNN’i kurarak 24 saat kesintisiz haber yayını yapan ilk televizyon kanalını hayata geçiren Turner, televizyon haberciliğinde önemli bir dönüm noktasına imza attı.

CNN International’dan edinilen bilgilere göre Ohio doğumlu iş insanı, “Güney’in Sesi” lakabıyla tanınıyordu. Turner’ın, kablolu televizyonun ilk istasyonlarından birini kurarak film ve çizgi film kanallarıyla medya alanında geniş bir yapı inşa ettiği, ayrıca Atlanta Braves gibi profesyonel spor kulüplerinin de sahibi olduğu belirtildi.

Uluslararası alanda tanınan bir yelkenci olan Turner, aynı zamanda United Nations Foundation’ın kurucusu olarak faaliyet gösterdi. Nükleer silahların kaldırılmasını savunan bir aktivist ve çevre koruma alanında önde gelen isimlerden biri olan Turner, ABD’de sahip olduğu geniş arazilerde bizonların yeniden doğal yaşamlarına kazandırılmasına katkı sağladı. Çevre bilincini artırmak amacıyla Captain Planet and the Planeteers adlı çizgi filmi de hayata geçirdi.

1991 yılında Time dergisi tarafından “Yılın Kişisi” seçilen Turner, “150 ülkedeki izleyicileri tarihin anlık tanıkları haline getirdiği” gerekçesiyle bu unvana layık görüldü.

Daha sonra medya varlıklarını Time Warner’a satan Turner, iş hayatından çekilmesine rağmen CNN’i “hayatının en büyük başarısı” olarak tanımlamayı sürdürdü.