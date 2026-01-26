COP31 Şampiyonluğu nedir? COP31 Şampiyonu'nun görevi neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’da 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Taraflar Konferansı'nın 31. Oturumu’na (COP31) ilişkin önemli bir görevlendirmeyi duyurdu.



Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak ilan etti.

COP nedir?

COP, Birleşmiş Milletler tarafından her yıl düzenlenen uluslararası bir iklim toplantısıdır. COP, "Taraflar Konferansı"nın kısaltmasıdır ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) olarak adlandırılan uluslararası anlaşmaya katılarak taraf olan ülkeleri ifade eder. Anlaşmaya taraf olan ülkeler, küresel iklim sistemine tehdit oluşturan insan kaynaklı müdahaleyi önlemek için gönüllü eylemlerde bulunmayı taahhüt etmişlerdir.

197 ülkenin temsilcilerinin katıldığı COP'larda sera gazı azaltımı, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp zarar mekanizmaları ve karbon piyasaları gibi başlıklarda küresel kararlar alınıyor. Paris Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin kurallar da COP toplantılarında şekilleniyor.

COP31 Türkiye'de düzenlenecek

COP30 Brezilya’nın ardından COP31 için Türkiye, Avustralya ile ortak bir adaylık sürecinde yer alıyordu. Brezilya’nın Belem şehrindeki COP30 Genel Kurulu’nda COP31’in Türkiye’de düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bu kararla birlikte 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde 196 ülke iklim için Türkiye’de bir araya gelecekler. Türkiye bu tarihler boyunca küresel iklim diplomasisinin merkezi olacak. Türkiye’nin yerel iklim politikaları, emisyon hedefleri, sıfır atık vizyonu ve yeşil dönüşüm çalışmaları da dünyaya örnek teşkil edecek.

Türkiye’nin ev sahibi olacağı COP31 Zirvesi’ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık edecek.

COP31 şampiyonluğu nedir?

Bakan Kurum, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu’nun ise Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş olduğunu ilan etti. 2015 yılında, Paris'teki COP Zirvesi’nde hükümetler tarafından hayata geçirilen Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu COP süreçlerinin ayrılmaz, önemli yürütücülük görevlerinin üstlenildiği bir makam olarak öne çıktı.

Şampiyonların odak noktasını, hükümetlerin Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmalarını desteklemek için işletmelerden, finans kuruluşlarından, şehirlerden, bölgelerden, sivil toplumdan ve topluluklardan iddialı iklim eylemini harekete geçirmek oluşturuyor.

COP31 Şampiyonunun görevi neler?

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu’nun görev tanımı, “Stratejik temsil ve savunuculuk, uluslararası iş birlikleri, program ve içerik koordinasyonu, uygulama ve izleme, kamuoyu ve farkındalık” başlıklarından oluşuyor.

Emisyonlar, altyapıyı ve toplumsal direnci şekillendiren kararlar alan şehirler, bölgeler, işletmeler, yatırımcılar ve sivil toplum grupları da şampiyonların sahadaki çalışma alanları oluyor.