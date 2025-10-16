Denizli'de 800 kiloluk dev orkinos, ızgara, sushi ve noodle yapılarak halka ikram edildi

Denizli'de düzenlenen 6. Geleneksel Orkinos İkramı etkinliğinde, 800 kilo orkinos balığı vatandaşlara sunuldu.

"İyiliği Paylaşma Hareketi" kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, farklı pişirme teknikleriyle hazırlanan orkinos lezzetleriyle büyük ilgi gördü.

Etkinlikte, orkinos balığı ızgara, noodle'lı ve sushi gibi çeşitli şekillerde katılımcıların beğenisine sunuldu.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ve Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı gibi önemli isimler de etkinlikte yer aldı.

Önallar Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Alptuğ Önal, açılış konuşmasında, bu etkinliği iyilik sofrası olarak tanımlayarak, "Paylaştıkça çoğalırız. Bu sofrada sadece balık değil, sevgi ve dayanışma da var" dedi.