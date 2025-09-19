Denizli’de kan donduran olay: 93 yaşındaki kadın torun cinayetine kurban gitti

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 93 yaşındaki Hanım Ayşe Kızılhan, içkisine karıştığı gerekçesiyle torunu tarafından başına tüple vurularak öldürüldü. Olay, dün saat 13.00 sıralarında Karahüyükafşarı Mahallesi’nde meydana geldi.

“Düşerek yaralandı” iddiası

Kırsal mahallede yaşayan O.K. (40), 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak babaannesini evde hareketsiz halde bulduğunu öne sürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak Kızılhan, ambulansta hayatını kaybetti.

Jandarmanın dikkati gerçeği ortaya çıkardı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.K.’nin ifadesinde çelişkiler olduğunu fark etti. JASAT ekiplerinin çevredeki güvenlik kamerası incelemesi sonucunda eve yaşlı kadın ve torun dışında kimsenin girip çıkmadığı belirlendi.

Bunun üzerine tekrar sorgulanan O.K., önce inkar etti ancak 15 saatlik titiz çalışma sonrasında suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

“İçkime karıştı, tüple vurdum”

Torun O.K., olay anında alkollü olduğunu söyleyerek, babaannesinin içki içmesine karıştığını, bu yüzden sinirlenip başına tüple vurduğunu anlattı.

Cinayet itirafı sonrası gözaltına alınan O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Denizli D Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı

Torununu kötü alışkanlıktan vazgeçirmeye çalışırken hayatını kaybeden Hanım Ayşe Kızılhan’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.