Denizlili kadın kuaförü, İngiltere’de Dünya 2.’si oldu

İngiltere’nin Londra kentinde gerçekleştirilen Eurocup Bay Bayan Kuaförleri Dünya Kupası, bu yıl 38 ülkeden 800 yarışmacının katılımıyla büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Türkiye Kuaförler ve Berberler Federasyonu bünyesindeki Türk Milli Takımı, yarışmada gösterdiği üstün performansla takım halinde Dünya 3.’sü olmayı başardı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde güzellik salonu işleten milli kuaför Nilgün Keser ise bireysel kategoride Dünya 2.’liği elde ederek ülkesine büyük bir gurur yaşattı.

Türkiye Ay Yıldızlı bayrağı kürsüye taşıdı

Yarışmada İtalya birinci, Almanya ikinci, Türkiye ise üçüncü sırada yer aldı. Ay Yıldızlı bayrağı uluslararası arenada kürsüye taşıyan Türk Milli Takımı, jüri üyeleri tarafından “yaratıcılık ve teknik ustalık” açısından övgüyle değerlendirildi.

Keser’in elde ettiği başarı, Türkiye’nin kuaförlük alanında uluslararası düzeydeki prestijini de artırdı.

Acıpayam’da coşkulu karşılama

Yarışmadan büyük bir başarıyla dönen Nilgün Keser, memleketi Acıpayam’da coşkuyla karşılandı.

Karşılama törenine Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Ferhat Küçükyalın, AK Parti İlçe Başkanı H. Kadir Okyay, Denizli Berberler Kuaförler Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yakup Güleç, DESOB Yönetim Kurulu Üyesi Neriman Ceylan Sarısoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Keser, kendisini karşılayan kalabalık karşısında duygusal anlar yaşadı.

“Ülkemi gururla temsil ettim”

Duygularını paylaşan Nilgün Keser, “Ülkemi bu kadar büyük bir organizasyonda temsil etmek ve kürsüye taşımak benim için tarifsiz bir gurur. Tüm emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.