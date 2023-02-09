Deprem anında ilk ne yapmamız gerekiyor? Olası bir göçükte nasıl hayatta kalabiliriz?

Depremde can kaybını ve yaralanmaları en aza indirmek için deprem anında neler yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Deprem sırasında soğukkanlı davranıp doğru hamleler yaparak kendimizi, doğru yönlendirmeler yaparak çevremizdekileri koruyabiliriz. Peki, deprem anında neler yapmalıyız?

Sakin Olun

Böylesi bir durumda sakin olmak ve bunu devam ettirebilmek elbette ki oldukça zor ancak deprem anında paniklerseniz sağlıklı kararlar alma ihtimaliniz oldukça düşer. Bu sebeple sakin kalıp, varsa, daha önce oluşturduğunuz deprem planına sadık kalmak sizin için en doğrusu olur.

Yaşam Üçgeni Oluşturun

Yaşam üçgeni oluşturmak, depremin ilk anından kurtarılma anına kadar sizi hayatta tutmaya yardım edecek yöntemlerden biri. Peki, yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni, çöken tavanın dayanıklı eşyalara yaslanması ve zemin ile o eşyalar arasında bir üçgen yaratmasıdır. Deprem esnasında yaşam üçgeninden faydalanmak için buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuk, masa gibi dayanıklı eşyaların yanına kafanızı koruyacak şekilde çökmelisiniz.

Çök-Kapan-Tutun

Yaşam üçgeni oluşturacağınız yerde kendinizi daha iyi korumak için bu tekniği uygulayabilirsiniz. Bunun için yere çöktükten kollarınızı kafanızı kapatacak şekilde başınızın etrafına sarmalısınız. Ardından neyin yanında yaşam üçgeni oluşturduysanız o nesneye bir elinizle sıkıca tutunmalısınız. Böylece nesne hareket ederse siz de onunla bir hareket ederek güvende kalmaya devam edersiniz. Çök-kapan-tutun yöntemi ile sarsıntının geçmesini bekleyip sarsıntı geçtiğinde ise hızlıca binayı terk edebilirsiniz.

Göçük Altında Kaldıysanız:

- Borulara vurun ki arama kurtarma ekipleri sizin yerinizi en kısa zamanda tespit edebilsin. Bunun yanında ıslık da çalabilirsiniz fakat bağırmak en son çareniz olsun çünkü toz yutmanıza neden olabilir. Telefonunuz yanınızdaysa ve telefonunuzda deprem düdüğü uygulamalarından varsa ses çıkarmak için o uygulamadan da yararlanabilirsiniz.

- Kibrit ve çakmak kullanmayın. Ateş yakmak herhangi bir gaz kaçağında patlamaya yol açar.

- Ağzınızı ve burnunuzu mendiliniz ya da kıyafetinizle kapatın.

- Fazla hareket etmeyerek enerjinizi koruyun.

Araç İçindeyseniz:

- Bulunduğunuz yer binalardan uzaksa aracı sağa çekip sarsıntının geçmesini bekleyin.

- Araçla kapalı bir alandaysanız aracın dışına çıkıp çök-kapan-tutun yöntemini uygulayın.

- Deprem sırasında bir tünelin içindeyseniz yine aracınızdan inip çök-kapan-tutun yöntemini uygulayın.