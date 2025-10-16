Derin Talu Survivor'a mı katılıyor? Derin Talu kimdir?

Derin Talu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Ünlü isim son olarak "Survivor" iddiasıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medyada "Deren Talu Survivor'da yarışacak" paylaşımları sıkça gelmeye başlarken magazin dünyasını yakında takip edenler bunun gerçek olup olmadığını araştırıyor.

Derin Talu Survivor'a katılacak mı?

22 yaşındaki Derin Talu'nun Survivor'a katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Acun Ilıcalı da konu hakkında açıklama yapmadı. Ilıcalı, son olarak PopStar'da ünlenen şarkıcı Bayhan'ın yarışmaya dahil olduğunu belirtmişti.

Derin Talu kimdir?

Derin Talu, 3 Eylül 2003’te New York’ta doğdu. Sosyal medya paylaşımları ve modellik çalışmalarıyla tanınan genç isim, Türk magazin dünyasında kısa sürede dikkat çekti. Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli ile mimar Eren Talu’nun kızıdır. Ablası Deren Talu da modellik kariyeriyle tanınmaktadır.

Lise öğrenimini İstanbul’daki ENKA Okulları’nda tamamlayan Derin Talu, daha sonra eğitimine ve kariyerine devam etmek için Los Angeles’a yerleşti. Burada modellik ve oyunculuk alanlarında çalışmalar yürüttü. Podyum deneyimine ilk kez tasarımcı Atıl Kutoğlu’nun defilesinde adım attı.