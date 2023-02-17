Devir, ekonomi devri! Bu yöntemle 1 litre sütten 1.5 kg kaşar peyniri yapabilirsiniz

Kaşar peyniri aslında kontrollü sıcaklıkta mayalama, fermantasyon, tuzlama gibi aşamalarla birlikte 5 ila 20 günlük bir sürede üretiliyor. Hatta iyi bir tada sahip olması ve aromasının oturması için 2-3 ay saklanması gerekiyor. Ayrıca normal şartlarda 1 kilogram kaşar peyniri üretebilmek için yaklaşık 12 litre süte ihtiyaç var. Ancak evde sadece 1 litre sütten 1.5 kilogram peynir üretmeniz mümkün!

Malzemeler

1 litre süt

100 gram tereyağı

200 gram kaşar peyniri

1-2 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı nişasta (Mısır nişastası daha uygun olacaktır.)

Hazırlanışı

Öncelikle sütü uygun bir tencereye alın. Bu tarif için çiğ süt almanıza gerek yok. Marketten aldığınız pastörize sütü de kullanabilirsiniz.

Ardından kontrollü bir şekilde nişastayı ekleyin. Dibinin tutmaması için ara ara tahta kaşıkla karıştırmayı ihmal etmeyin.

Kaşar peynirini rendeleyerek ya da dilimleyerek tencereye ilave edin.

Tuzu ve tereyağını da ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Karışım kaynayıp koyu bir kıvama gelince tencereyi ocaktan alın.Sıcakken kalıba döküp oda ısısına gelene kadar bekletin ve tüketmeden önce mutlaka bir gece de buzdolabında dinlendirin.

Kıvamlı ve Lezzetli Bir Peynir İçin Öneriler

Peynirinizin daha kıvamlı olmasını istiyorsanız önceden haşlayıp ezdiğiniz bir patatesi de pişme aşamasında karışıma ilave edebilirsiniz. Tabii bu durumda el blenderı kullanmanız gerekecek. Homojen bir karışım elde etmek için blenderı 1 dakika kadar çalıştırmanız yeterli. Eğer aromalı bir peynir elde etmek isterseniz bu aşamada çörekotu ve taze kekik gibi damak tadınıza uygun baharatları da ekleyebilirsiniz. Birkaç deneme ardından size uygun kıvamı anlayıp malzemelerin miktarını arttırıp azaltabilirsiniz.

Son Aşama Olarak Kalıba Dökme

Kaşar peyniri hazırlarken kalıp için iki farklı yöntem kullanmak mümkün. Derin bir kâse ya da karton kutulu sütün kabını kalıp olarak kullanabilirsiniz. Kâseyi tercih ediyorsanız önce kâsenin tabanına (kenarlardan sarkıp üstünü kapatacak boyutta) streç film yerleştirmeli, sonra karışımı dökerek streçle üstünü kapatmalısınız. Eğer karton süt kutusunu kullanacaksanız direkt karışımı kutunun içerisine dökebilirsiniz.