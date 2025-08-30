Dip akıntısı engel oldu: Halit Yukay'ın cenazesinin çıkartılması için bekleyiş sürüyor

Balıkesir’in Erdek açıklarında, ünlü iş insanı Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen naaşın çıkarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kıyıya yaklaşık 7 mil mesafede ve 68 metre derinlikte yürütülen operasyon, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde devam ediyor.

Bölgedeki gözlemlerde, TCG IŞIN gemisinin güvertesinde bulunan vincin kalkık olduğu görüldü. Bu durum, teknik hazırlıkların tamamlandığı ve çıkarma sürecinin sürdüğü şeklinde yorumlandı. Yetkililer, operasyonun deniz ve hava şartlarına bağlı olarak titizlikle yürütüldüğünü, şartlar uygun hale gelir gelmez çıkarma işleminin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Akıntı çalışmaları engelledi

Operasyona, bölgede etkili olan yoğun akıntı nedeniyle ara verildiği ileri sürüldü. Uzman ekiplerin, deniz koşullarının normale dönmesini beklediği ifade edildi.

Soruşturma Marmara Adası’na devredildi

Öte yandan, soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisizlik kararı verdiği ve dosyanın Marmara Adası Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildiği kaydedildi.

Marmara Denizi’nde devam eden çalışmalar, hem teknik zorluklar hem de doğal koşullar nedeniyle kritik bir bekleyişe sahne oluyor.