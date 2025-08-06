Diploma 80, doçentlik 250 bin! Sahte diploma çetesi ve Volkan Uçak arasında doçentlik pazarlığı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü sahte diploma soruşturmasında ismi geçen Abdullah Volkan Uçak, 27 Mayıs 2025’te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 58 kişi yakalanırken, Uçak da tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Soruşturmadaki çarpıcı detaylar düzenleneni iddianame ile gün yüzüne çıktı:

80 bin liraya diploma, 250 bine doçentlik

Kendisini “psikolog” ve “doktor” olarak tanıtan Uçak’ın, sahte diploma çetesinden Ege Üniversitesi mezuniyet kaydı yaptırdığı, 80 bin lira karşılığında diploma, 250 bin lira karşılığında ise doçentlik için pazarlık yaptığı öğrenildi.

Uçak’ın cep telefonunda “Anahtarcı Adnan” ve “SBKEZ” adlı kişilerden sahte diploma belgesi gönderildiği, e-Devlet kayıtlarının görünmesi için mesajlaşmalar yaptığı, tezli yüksek lisansın sisteme işlenmesi konusunda da çeteyle yazıştığı tespit edildi.

"Danışmanlık firması sandım"

Operasyon kapsamında tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Uçak, TV 100'de yaptığı açıklamalarda başvurduğu yeri danışmanlık firması sandığını, sürecin ayrıntılarından habersiz olduğunu öne sürdü.

Dublin Üniversitesi'nden mezun olmuş

NTV'nin haberine göre internet sitesinde eğitim geçmişini “İrlanda Dublin Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora” olarak tanıtan Uçak, her türlü akademik unvana sahip olduğunu iddia ediyor.

Türkiye'deki “Doktor” ve “psikolog” unvanlarının ardından "doçentlik" hayalleri kuran Volkan Uçak'ın 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanma süreci sürüyor.