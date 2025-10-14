Diyarbakır’da 10 yıllık gizem çözüldü: Cesedin kimliği yüzlendirme ile belirlendi

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 10 yıl önce kaya kovuğunda bulunan kadın cesedinin gizemi çözüldü. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kriminal Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, cesedin 2015 yılında kaybolan Gülizar Bingöl’e ait olduğu belirlendi.

Kimlik tespiti, yeniden yüzlendirme yöntemi ve DNA analizleriyle gerçekleştirildi.

10 yıl sonra çözülen faili meçhul

Olay, 2015 yılında Diyarbakır’ın Çermik ilçesi Petekkaya bölgesinde yaşandı.

Kaya kovuğunda bulunan kimliği belirsiz kadın cesediyle ilgili yapılan incelemelerde fail tespit edilememişti.

Yıllar süren sessizliğin ardından, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla dosya yeniden açıldı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Kriminal Şube Müdürlüğü ve Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip, olayın çözülmesi için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yeniden yüzlendirme ve DNA eşleşmesiyle tespit edildi

Ekipler, kayıp dosyalarıyla yapılan karşılaştırmalarda cesedin 2015’te kaybolan Gülizar Bingöl olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Bu kapsamda cesede ait kafatası, yeniden yüzlendirme yapılmak üzere Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

Ayrıca olay yerinde bulunan sigara izmaritlerinden alınan DNA örnekleri, Gülizar Bingöl’ün akrabası ve halen cezaevinde bulunan Mehmet Biroğlu ile eşleşti.

Yapılan daraltılmış baz çalışması sonucunda, Mehmet Biroğlu’nun cinayetin faili olduğu belirlendi.

Şüphelinin tutukluluğunun devamına karar verildi.

Aile, Gülizar Bingöl’ün mezarını 10 yıl sonra ziyaret etti

Jandarma ekipleri, Bingöl ailesine mezarın Yeniköy Asri Mezarlığı’nda bulunduğu bilgisini verdi.

Gülizar Bingöl’ün eşi ve iki kayınbiraderi, 10 yıl aradan sonra mezarı ziyaret etti.

Aile, “Jandarmanın titiz çalışmasıyla Gülizar’a kavuşabildik.” diyerek güvenlik güçlerine teşekkür etti.