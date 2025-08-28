Düğün salonunda tabut şoku! İmam kılığında içeri girince...

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Komilo köyünde Serkan ve Ayşegül çifti dünya evine girdi. Ardeşen'de gerçekleşen düğüne çiftin yakınları ve sevenleri katıldı.

Dans ve yöresel oyunlarla başlayan düğünde sıra geleneksel adetlerden biri olan takı törenine gelince olanlar oldu.

Kendi yaptıkları tabut maketiyle salona giren gençler, herkesi şaşırttı.

Tabutun önünde 'Acı Kaybımız' yazısıyla birlikte damadın fotoğrafını taşıyan gençlerden biri ise imam kılığında hüzünlü bir fon müziği eşliğinde salona girdi.

Damadın arkadaşlarının yaptığı bu şaka salondaki herkesi güldürdü.