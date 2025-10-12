Dünyanın en iyi dürümleri belli oldu: 3 numara Türkiye'den!

Uluslararası lezzet rehberi TasteAtlas, “Dünyanın En İyi 20 Dürümü (20 Best Wraps)” listesini yayımladı. Farklı kültürlerden gelen geleneksel tatların yarıştığı sıralamada, Mersin’in efsane lezzeti Tantuni, 4.4 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde Yunanistan’ın domuz eti ile yapılan döner dürümü Gyros’u, ikinci sırada ise Güney Kore’nin Sangchu Ssam yemeği yer aldı.

İlk 10’da dev Burrito dürümleri ile meşhur Meksika mutfağı öne çıkarken, Enchiladas Suizas, Carne Asada Burrito ve Kathi Roll gibi popüler tatlar üst sıralarda yer aldı.

TasteAtlas listesine göre ilk dünyanın en iyi 20 dürümü şöyle:

1. Gyros – Yunanistan

2. Sangchu Ssam – Güney Kore

3. Tantuni – Türkiye

4. Enchiladas Suizas – Meksika

5. Carne Asada Burrito – San Diago ABD

6. Kathi Roll – Hindistan

7. Burrito – Meksika

8. Enchiladas – Meksika

9. Mulita – Meksika

10. Enchiladas Mineras – Meksika

11. Mission Burrito – San Francisco ABD

12. Salsa verde enchiladas – Meksika

13. Nacatamal– Nikaragua

4. Chicken kathi roll – Hindistan

15. Chimichanga – Tuscon ABD

16. Enchiladas de camaron – Meksika

17. Spring Rolls with Chinese Sausage – Çin

18. Wrap Roti – Trinidad ve Tobago

19. Taquitos – Meksika

20. California Burrito – San Diago ABD

