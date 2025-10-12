Dünyanın en iyi dürümleri belli oldu: 3 numara Türkiye'den!
Dünyanın dört bir yanından geleneksel lezzetleri sıralayan TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi 20 Dürümü'nü açıkladı. Sıralamaya Mersin’in meşhur 'Tantuni’si üçüncüsü olarak girerken, listenin zirvesinde Yunanistan’dan Gyros, ikinci sırada ise Güney Kore’nin Sangchu Ssam dürümü yer aldı.
Uluslararası lezzet rehberi TasteAtlas, “Dünyanın En İyi 20 Dürümü (20 Best Wraps)” listesini yayımladı. Farklı kültürlerden gelen geleneksel tatların yarıştığı sıralamada, Mersin’in efsane lezzeti Tantuni, 4.4 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde Yunanistan’ın domuz eti ile yapılan döner dürümü Gyros’u, ikinci sırada ise Güney Kore’nin Sangchu Ssam yemeği yer aldı.
İlk 10’da dev Burrito dürümleri ile meşhur Meksika mutfağı öne çıkarken, Enchiladas Suizas, Carne Asada Burrito ve Kathi Roll gibi popüler tatlar üst sıralarda yer aldı.
TasteAtlas listesine göre ilk dünyanın en iyi 20 dürümü şöyle:
1. Gyros – Yunanistan
2. Sangchu Ssam – Güney Kore
3. Tantuni – Türkiye
4. Enchiladas Suizas – Meksika
5. Carne Asada Burrito – San Diago ABD
6. Kathi Roll – Hindistan
7. Burrito – Meksika
8. Enchiladas – Meksika
9. Mulita – Meksika
10. Enchiladas Mineras – Meksika
11. Mission Burrito – San Francisco ABD
12. Salsa verde enchiladas – Meksika
13. Nacatamal– Nikaragua
4. Chicken kathi roll – Hindistan
15. Chimichanga – Tuscon ABD
16. Enchiladas de camaron – Meksika
17. Spring Rolls with Chinese Sausage – Çin
18. Wrap Roti – Trinidad ve Tobago
19. Taquitos – Meksika
20. California Burrito – San Diago ABD