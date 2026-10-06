Dünyanın en iyi kekleri belli oldu: Zirvenin sahibi şaşırttı
Gastronomi platformu TasteAtlas, Ekim 2026 itibarıyla dünyanın en yüksek puan alan çikolatalı keklerini sıraladı. Listenin zirvesine İsveç mutfağının ünlü lezzeti Kladdkaka yerleşirken, İtalya üç farklı tatlıyla ilk 10'a damga vurdu.
Dünya mutfaklarını ve geleneksel lezzetleri değerlendiren TasteAtlas, çikolata tutkunlarının ilgisini çekecek yeni listesini yayımladı. Platform, Ekim 2026 itibarıyla en yüksek puana sahip 10 çikolatalı keki açıkladı.
Listenin ilk sırasında 4,4 puanla İsveç'e özgü Kladdkaka yer aldı. Yoğun çikolatalı yapısı ve yumuşak dokusuyla bilinen İsveç tatlısı, rakiplerini geride bırakarak dünyanın en iyi çikolatalı keki seçildi.
İtalya'dan üç lezzet ilk 10'da
İkinci sırada 4,1 puanla Arjantin'in Chocotorta tatlısı bulunurken, üçüncülüğü İtalya'nın Capri Adası ile özdeşleşen Torta Caprese aldı.
ABD'nin New York kentinden Molten Chocolate Cake dördüncü, Brezilya'nın Bolo de Brigadeiro tatlısı ise beşinci sıraya yerleşti.
TasteAtlas'ın sıralamasında Bulgaristan'ın Ruse kentinden Torta Garash altıncı, ABD'nin Mississippi eyaletinden Mississippi Mud Pie yedinci oldu. İtalya'nın Ferrara kentine özgü Torta Tenerina ise sekizinci sırada kendine yer buldu.
Listenin son iki sırasında Avusturya ve İtalya yer aldı. Viyana'nın dünyaca ünlü Sacher-Torte tatlısı 4,0 puanla dokuzuncu olurken, Palermo kökenli Torta Setteveli aynı puanla 10'uncu sıraya girdi.
TasteAtlas'ın sıralaması şöyle:
1 - Kladdkaka – İsveç: 4,4
2 - Chocotorta – Arjantin: 4,1
3 - Torta Caprese – Capri, İtalya: 4,1
4 - Molten Chocolate Cake – New York, ABD: 4,1
5 - Bolo de Brigadeiro – Brezilya: 4,1
6 - Torta Garash – Ruse, Bulgaristan: 4,1
7 - Mississippi Mud Pie – Mississippi, ABD: 4,1
8 - Torta Tenerina – Ferrara, İtalya: 4,1
9 - Sacher-Torte – Viyana, Avusturya: 4,0
10 - Torta Setteveli – Palermo, İtalya: 4,0
10 Best Chocolate Cakes: https://t.co/xIWIyVJo5r Few desserts are as familiar as chocolate cake, yet there is no single way to make it. It can be a simple cake baked at home or a carefully made specialty served in an old pastry shop. These recipes have remained popular through birthdays, family lunches and countless afternoons with coffee. Here are the highest-rated chocolate cakes on TasteAtlas in October 2026.— TasteAtlas (@TasteAtlas) October 6, 2026