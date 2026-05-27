Dünyanın en pahalı telefon numarası satıldı: Neredeyse tek rakamdan oluşuyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde gerçekleştirilen “The Most Noble Numbers” adlı yardım müzayedesinde, “058-7777777” numaralı özel telefon hattı açık artırmaya çıkarıldı. Başlangıç fiyatı 100 bin Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi (yaklaşık 22 lakh rupi) olarak belirlenen numara, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Katılımcılar arasında yaşanan yoğun teklif yarışı sonrası özel numara, 3 milyon 200 bin dirheme (yaklaşık 7 crore rupi) satıldı.

Yardım kampanyası için düzenlendi

Açık artırmada toplam 10 özel araç plakası ile 21 özel cep telefonu numarası satışa sunuldu. Elde edilen gelirlerin, Dubai Emiri ve BAE Başbakanı Şeyh Mohammed bin Rashid Al Maktoum tarafından başlatılan 1 milyar dirhemlik “Mothers’ Endowment” yardım kampanyasına aktarılacağı belirtildi.

Etkinlikte yalnızca “058-7777777” değil, başka dikkat çekici numaralar da yüksek fiyatlara alıcı buldu. “054-5555555” numaralı hat da yaklaşık 2 milyon 875 bin dirheme satıldı.

Açık artırmadan milyonlarca dirhem gelir elde edildi

Organizasyon sonunda toplam gelirin 38 milyon 95 bin dirhemi aştığı açıklandı. Özel araç plakalarından yaklaşık 29 milyon dirhem gelir elde edilirken, telekom şirketleri Etisalat ve du’ya ait özel numaraların satışından da milyonlarca dirhem toplandı.

Dubai’deki benzer açık artırmalar daha önce de gündem olmuştu. Geçen yıl düzenlenen müzayedede “P7” araç plakası 55 milyon dirheme satılarak dünya çapında dikkat çekmişti.

Sosyal medyada gündem oldu

Milyonlarca liralık telefon numarası sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar bu rakamların “gereksiz lüks” olduğunu savunurken, bazıları ise ultra zenginlerin harcama alışkanlıklarına dikkat çekti.

Bir kullanıcı, “Bu insanların dünyadaki tüm parası var ama nasıl harcayacaklarını bilmiyorlar” yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcı ise, “Çok paranız olduğunda harcama şekliniz de çılgınlaşıyor” ifadelerini kullandı.