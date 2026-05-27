İkinci el araç fiyatları düşüyor: Kullanıcılar ucuza yöneldi

ABD’de pandemi döneminde yükselen ikinci el araç fiyatları normal seviyelere dönmeye başlarken, tüketicilerin daha uygun fiyatlı ürünlere yöneldiği belirtiliyor. Özellikle ekonomik baskılar nedeniyle Amerikalıların harcamalarını temel ihtiyaçlara kaydırdığı ve indirim marketlerine yöneldiği ifade ediliyor.

COVID-19 döneminde yaşanan tedarik zinciri sorunları nedeniyle sıfır araç üretiminde aksaklıklar yaşanmış, bu durum ikinci el araç talebini artırarak fiyatları tarihi seviyelere taşımıştı. Ancak son verilere göre piyasada normalleşme süreci dikkat çekiyor.

Edmunds verilerine göre 2026’nın ilk çeyreğinde üç yaşındaki bir ikinci el araç, ortalama olarak ilk satış fiyatının yüzde 66’sına alıcı buldu. Bu oran 2022 yılında yüzde 81 seviyesine kadar çıkmıştı. Buna rağmen fiyatların hâlâ pandemi öncesi dönemin üzerinde olduğu kaydedildi.

Amerikalılar daha ucuz ürünlere yöneliyor

Ekonomik baskılar ve yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle ABD’li tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiği belirtiliyor. Tüketicilerin pahalı ürünler yerine daha düşük maliyetli alternatifleri tercih ettiği, büyük harcamaları ertelediği ve temel ihtiyaçlara öncelik verdiği ifade edildi.

Bu değişim, indirim marketlerinin pazar payını artırırken büyük perakende şirketlerinin de stratejilerini yeniden şekillendirmesine neden oluyor. Şirketlerin daha uygun fiyatlı ürün seçeneklerine ağırlık verdiği ve “fiyat-performans” odaklı müşteri kitlesine yöneldiği belirtiliyor.

Target beklentilerin üzerinde gelir açıkladı

ABD’li perakende devi Target, 2024’ün ilk çeyreğinde 25,44 milyar dolarlık gelir elde ettiğini açıkladı. Şirketin aynı mağaza satışlarının da yüzde 5,6 arttığı bildirildi. Uzmanlar, tüketicilerin daha hesaplı ürünlere yönelmesinin bu büyümede etkili olduğunu değerlendiriyor.

İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş bütçeleri rahatlatabilir

Uzmanlara göre ikinci el araç fiyatlarının normalleşmeye devam etmesi durumunda tüketicilerin diğer harcamalar için bütçelerinde daha fazla pay ayırabileceği belirtiliyor. Ancak yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetlerinin bu rahatlamayı sınırlayabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan uzmanlar, küresel tedarik zincirlerinde yeni sorunların ortaya çıkması halinde ikinci el araç fiyatlarının yeniden yükselişe geçebileceği uyarısında bulunuyor. Bu durumun hem tüketici bütçeleri hem de perakende sektörü üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.