Ek iş arayanların sayısı artıyor: İşte en çok tercih edilen ek işler

Yaşanan ekonomik gelişmelerle beraber tüm dünyada kişiler ek iş arayışına giriyorlar. Artan faturalar ve belirsizlikler ek gelir kaynağına ihtiyacı artırırken bazı sektörlerde mevcut olan hibrit ve uzaktan çalışma koşulları da ek iş yapabilme imkanını destekliyor.

İngiltere’de Royal London tarafından 4 bin katılımcıyla gerçekleştirilen ankete göre çalışanların yüzde 16'sı artan masrafları karşılayabilmek için ek bir işe girdiklerini ifade ettiler. Ankete katılanların yüzde 30’u ise ekonomik şartlar bu şekilde devam ederse ek iş yapmak zorunda kalacaklarını ifade etti. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) rakamları da bu sayının son 2 yılda attığını gösteriyor.

İstihdam platformu Bluecrew tarafından gerçekleştiriken ankete katılan binden fazla kişinin paylaştığı verilere göre, Amerikalıların da yaklaşık yüzde 70'i enflasyonla mücadele etmek için ek iş arıyor. Ankete göre ABD’de kişilerin yüzde 85'i enflasyon nedeniyle harcama alışkanlıklarını değiştirdi, 72'sinin işlerine bakış açısı etkilendi ve yüzde 57'si geçen yıl yeni veya ek işler aradılar. Bluecrew müşteri sorumlusu Matt Laurinas, “Hızlı enflasyon, insanları yalnızca paralarını nasıl harcadıklarına değil, aynı zamanda paralarını nasıl kazandıklarına da bakmaya zorluyor” diyor.

Mavi yaka ve ara kademe pozisyonlara yönelik faaliyet gösteren dijital istihdam platformu Eleman. net de geçtiğimiz günlerde ülkemizde 9 bin kişinin katılımıyla “Ek İş Anketi” gerçekleştirdi. Anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 52’si ek iş yaptığını veya yapmayı düşündüğünü belirtti.

“Yoğun fiziksel aktiviteden uzak duruyorlar”

Ek İş Anketi’nde yöneltilen “Hangi alanda çalışmak istersiniz?” sorusuna çalışan adaylarının yüzde 20’si paketleme, yüzde 14’ü e-ticaret, yüzde 8’i temizlik, yüzde 7’si kuryelik ve yüzde 5’i garsonluk cevabını verirken yüzde 40 civarı da ‘diğer’ meslek gruplarında çalışmak istediklerini belirtti. Ankete katılarak ek iş yaptığını veya yapmak istediğini belirten kullanıcıların yüzde 29’u 16-24, yüzde 41,3’ü 25-35, yüzde 21,2’si 36-45, yüzde 8,5’i de 56-65 yaş aralığında yer aldı. Cinsiyete göre dağılıma bakıldığında, ek iş yapmayı düşünenlerin yüzde 50,07’si erkek, yüzde 49,92’si de kadın oldu.

Eleman.net CEO’su Murat Günay, “Günümüzde artık tüm dünyada yaşam şartları değişim gösterdi. İnsanlar bireysel standartlarını korumak veya bir tık ileri taşımak için ek işlere başvuruyorlar. Bazıları eskiyen telefonunu yenilemek, rahat bir tatil yapabilmek, bazıları da yükselen kirasını ödeyebilmek için ek iş yapıyor. Bu durum, bölgelere ve yaşam şartlarına göre de değişiyor. Anketimizle birlikte iş arayışlarının genellikle uzmanlık veya yoğun fiziksel aktivite gerektirmeyen alanlar olduğunu gözlemledik. En çok 25-35 yaş arası ek iş yapmayı tercih ediyor. Ankete katılıma baktığımızda yaş ilerledikçe ya da gençleştikçe çalışma isteği oranının düştüğünü görüyoruz” dedi.

Çalışan adaylarının ek iş olarak düşündüğü meslek kolu ile işverenlerin yayınladığı ilanların rakamsal olarak birbirini tutmadığını söyleyen Murat Günay anket sonuçlarına göre işverenlerin en çok hangi meslek dalında arayışta olduğu bilgisini de paylaştı. Listenin ilk sırasında yüzde 5,41 ile temizlik elemanı yer alırken onu yüzde 2,47 ile garson, yüzde 1,37 ile kurye takip ediyor. Listenin devamında ise 0,75 ile paketleme elemanı ve yüzde 0,07 ile tamirci yer alıyor.