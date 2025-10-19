ELENEN İSİM BELLİ OLDU! MasterChef'te kim elendi, kim gitti?

MasterChef'te her cumartesi olduğu gibi eleme gecesi yaşandı. Bu hafta potaya giren Onur, Cansu, Murat Can, Nisa, Sezer, Barış ve Furkan hayallerini sürdürmek için jürinin istediği yemekleri yaptılar. Gecenin sonunda bir isim yarışmaya veda etti. Şimdi bu ismi öğrenmek isteyenler "MasterChef'te kim elendi" diye soruyor.

MasterChef'te kim elendi?

7 yarışmacı ilk olarak brokoli ile yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştılar. İlk turda en güzel tabağı Murat Can, Onur ve Sezer yaptı. Bu üç isim bir hafta daha yarışmada kalmayı garantiledi.

Yarışmacıların kaderini belirleyen ikinci turda Cansu, Nisa, Furkan ve Barış Filetto Di Manzo Con Pure Di Patate yemeğini en güzel şekilde yapmaya çalıştılar. Bu yemekte en başarısız olan isim Cansu oldu ve yarışmaya veda etti.