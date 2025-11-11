Eliyle tilki yakalayan Tayyibe Nine'den acı haber

Sason ilçesine bağlı Gürgenli köyünde yaşayan 80 yaşındaki Tayyibe Karabulut, gösterdiği yürek ve merhamet örneğiyle sadece köylülerin değil, tüm Türkiye’nin gönlünde taht kurmuştu.

Kümesine giren tilkiyi yakaladıktan sonra onu öldürmek yerine kucağına alıp köy meydanına getiren, ardından karnını doyurup yeniden doğaya bırakan Tayyibe Nine, o görüntülerle bir dönemin sembol ismi olmuştu.

Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan Tayyibe Nine, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ninenin ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.