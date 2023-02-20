Emekli olmadan da maaş alabilirsiniz! Devlet aylık 2604 TL ödüyor...

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü kadın ve erkek her vatandaşın sıklıkla araştırdığı konulardan biri yaşlılık maaşı. Hem fiziksel hem maddi olarak bakıma en çok ihtiyaç duyulan yaşlılık döneminde bu aylığın önemi daha da artıyor. İşte, yaşlılara hayatlarını idame ettirebilmeleri için sunulan yaşlı maaşına dair bilmeniz gerekenler...

65 Yaş Aylığı Kapsamı

Herhangi bir SGK ya da BAĞ-KUR emeklisi olmayan 65 yaş üstü kişilere verilen yaşlılık maaşı, yılda dört kez ödenir. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayında ödenen maaşların ilk ödemesi Ziraat Bankası aracılığıyla yapılırken sonraki ödemeler PTT tarafından yapılır.

65 Yaş Aylığı Başvuru Şartları

65 yaş aylığı alabilmek için vatandaşların bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar:

- 65 yaş üstü olmak,

- T.C. vatandaşı olmak,

- Sosyal güvencesi olmamak ve bunu valilik ve kaymakamlık aracılığıyla kanıtlamak,

- Nafaka almıyor olmak,

- Sağlık sigortasına sahip olmamak,

- Hane halkı net gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması,

- Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre harçlık almıyor olmak.

65 Yaş Aylığı İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

65 yaş aylığı başvurusunda bulunmak için ilgili kişilerin şahsen valilik ya da kaymakamlığa bağlı defterdar veya mal müdürlüklerinden başvuru evraklarını alıp eksiksiz doldurması gerekir. Daha sonra il ya da ilçe idare kurulundan muhtaçlık belgesi alınır. Alınan belgeler SGK Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğüne teslim edilir. SGK, teslim edilen belgeleri inceledikten sonra kişilerin aylık alıp alamayacağını karar verir. Kimi durumlarda başvuruyu mahkemeden alınan vasilik kararı gereği bir vasi de yapabilir.

2023 Yılı 65 Yaş Aylığı Ne Kadar?

Her yıl asgari ücrete yapılan zamma göre 65 yaş aylığı da değişiyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 54,66'lık zamdan sonra 2022 yılında 1684 TL olarak ödenen 65 yaş aylığı, 2023 yılında 2604 TL oldu.