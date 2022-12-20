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  3. 'En uzun gece' geleneği gıda fiyatlarını artırdı

'En uzun gece' geleneği gıda fiyatlarını artırdı

İran'da her yıl kutlanan En Uzun Gece geleneği gıda fiyatlarını artırdı. Market ve manavlardan gıda alışverişi yapmak isteyen kişiler karşılaştıkları durumdan şikayetçi oldu.

AA
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İranlılar yılın en uzun gecesi Şeb-i Yelda kutlamalarını, asırlar öncesinden günümüze ulaşan bir gelenek olarak yaşatmaya devam etmek için pazarlara akın etti.

Market ve manavlar yiyeceklerle süslendi

Her sene olduğu gibi Şeb-i Yelda'ya hazırlık için alışverişe çıkan halk, kuruyemiş ürünlerinin satıldığı başkent Tahran'daki Tecriş ve Bab Humayun Pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Marketler ve manavlar ise Şeb-i Yelda'da tüketilen yiyeceklerle süslendi.

Fiyatlardaki artış dikkat çekti

Vatandaşlar bu gecede bolca tüketilen kuruyemiş ürünleri, karpuz ve nar gibi yiyeceklerin fiyatının artmasından şikayetçi.

 

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