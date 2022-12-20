'En uzun gece' geleneği gıda fiyatlarını artırdı

İranlılar yılın en uzun gecesi Şeb-i Yelda kutlamalarını, asırlar öncesinden günümüze ulaşan bir gelenek olarak yaşatmaya devam etmek için pazarlara akın etti.

Market ve manavlar yiyeceklerle süslendi

Her sene olduğu gibi Şeb-i Yelda'ya hazırlık için alışverişe çıkan halk, kuruyemiş ürünlerinin satıldığı başkent Tahran'daki Tecriş ve Bab Humayun Pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Marketler ve manavlar ise Şeb-i Yelda'da tüketilen yiyeceklerle süslendi.

Fiyatlardaki artış dikkat çekti

Vatandaşlar bu gecede bolca tüketilen kuruyemiş ürünleri, karpuz ve nar gibi yiyeceklerin fiyatının artmasından şikayetçi.