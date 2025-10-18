En zeki ve üretken dönem bu yaşlarda! İnsan beyninin en verimli olduğu yaş aralığı belli oldu

Avustralya’daki Batı Avustralya Üniversitesi’nden psikoloji profesörü Gilles Gignac liderliğinde yürütülen araştırma, insan beyninin en yüksek zihinsel kapasitesine 55 ila 60 yaş arasında ulaştığını ortaya koydu.

Profesör Gignac, bulguların yaşlanmaya bakış açısını değiştirebileceğini belirterek, “Gençliğinizi geride bırakırken yaşlanmaktan korkabilirsiniz, ancak bulgularımız bunun aynı zamanda heyecan verici bir dönem olduğunu gösteriyor. Pek çok insan için zihinsel işlevsellik 55 ile 60 yaş arasında en yüksek seviyeye ulaşıyor. Belki de orta yaşa bir düşüş dönemi olarak değil, bir zirve dönemi olarak bakmamız gerekiyor” dedi.

16 temel özellik incelendi

Araştırma ekibi, daha önce yapılmış yüzlerce çalışmayı tarayarak 16 temel bilişsel ve kişilik özelliğinin yaşla birlikte nasıl değiştiğini analiz etti.

Bu özellikler arasında ahlaki muhakeme, hafıza kapasitesi, işlem hızı, bilgi birikimi, duygusal zeka ve psikolojide “büyük beşli” olarak bilinen dışadönüklük, duygusal denge, sorumluluk, deneyime açıklık ve uyumluluk yer aldı.

Tüm veriler ortak bir ölçekte değerlendirildiğinde, zihinsel performansın 55-60 yaş aralığında zirveye ulaştığı, 65 yaşından sonra ise kademeli olarak düşmeye başladığı tespit edildi.

Bazı özellikler yaşla birlikte gelişmeye devam ediyor

Araştırmaya göre, bazı bilişsel ve duygusal özellikler yaş ilerledikçe gelişimini sürdürüyor. Sorumluluk duygusu yaklaşık 65 yaşında, duygusal denge 75 yaş civarında, ahlaki muhakeme yeteneği ise 70 yaş ve sonrasında en yüksek seviyesine ulaşıyor.

Bununla birlikte, genel zihinsel işlev 75 yaş sonrası belirgin biçimde azalsa da, bilişsel önyargılara karşı direnç 80’li yaşlara kadar artabiliyor.

Liderlik ve karar alma yeteneği orta yaşta zirvede

Araştırmanın yayımlandığı “Intelligence” dergisine göre, bu bulgular özellikle yönetim ve karar alma pozisyonlarında neden 50’li ve 60’lı yaşlardaki bireylerin tercih edildiğini açıklıyor.

Bilim insanları, karmaşık problem çözme ve yüksek yargı gücü gerektiren görevler için en uygun yaş aralığının 55-60 olduğunu belirtiyor.

Ekip, “Zihinsel çevikliğin genç yaşlarda azaldığı sıkça vurgulansa da, daha geniş uyum yetenekleri dikkate alındığında insanın işlevsel kapasitesi orta yaşta zirveye ulaşıyor” değerlendirmesinde bulundu.