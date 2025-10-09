Enes Batur Youtube hesabını kapattı mı? Batur YouTube hesabını neden kapattı? Enes Batur kimdir?

Enes Batur 16 milyon takipçili YouTube hesabını kapattı. Uzun zamandır video eklemeyen Batur daha önce de tüm videoları silmişti. Eski sevgilisi Başak Karahan hakkındaki paylaşımlarla büyük tartışma konusu olan Batur'un hesabını neden kapattığı merak ediliyor.

Enes Batur YouTube hesabını neden kapattı?

Ünlü fenomen hesabını neden kapattığına dair bir açıklama yapmadı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan'ın evliliği sonrası depresyona girdiği belirtiliyor.

Enes Batur kimdir?

Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 tarihinde Ankara’da doğan Türk içerik üreticisi, oyuncu ve şarkıcıdır. Dijital platformlarda ürettiği videolarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Batur, Türkiye’nin en çok aboneye sahip YouTuber’larından biridir. Eğlence, vlog ve meydan okuma türündeki içerikleriyle tanınmıştır.

Aslen Adana kökenli bir aileden gelen Enes Batur, eğitimine Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde başlamış, daha sonra Nişantaşı Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümüne geçmiştir. YouTube’daki başarısı sayesinde genç yaşta dijital medya dünyasında öne çıkmıştır.

2017 yılında Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi YouTuber” ödülüne layık görülen Batur, daha sonra farklı organizasyonlardan da birçok sosyal medya ödülü kazanmıştır. 2018’de vizyona giren Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filmi, milyonlarca izleyiciye ulaşarak büyük gişe başarısı elde etmiştir. Bu filmin ardından 2019’da Enes Batur Gerçek Kahraman adlı ikinci filmiyle sinema kariyerini sürdürmüştür.

Enes Batur, sinema projelerinin yanı sıra çeşitli televizyon programlarına da konuk olmuştur. 2019 yılında Survivor Türkiye yarışmasında konuk yarışmacı olarak yer almıştır. YouTube platformunda zaman zaman yaşadığı içerik kısıtlamalarına rağmen üretmeye devam eden Batur, dijital medya alanında Türkiye’deki öncü isimlerden biri olarak anılmaktadır.