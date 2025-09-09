Eşine yaptığı renkli sürpriz işsizlikle son buldu: 'Hanımcılık kazandı, ben kaybettim'

Adana’da otogarda eşine sürpriz hazırlayan Sadık Şaşmaz, yaptığı jestin ardından işsiz kaldı.

Merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Sadık Şaşmaz, hamile eşi Melek’i (25) bir ay kaldığı Batman’dan dönüşünde balonlarla süslediği otomobiliyle karşılayarak sosyal medyada gündem oldu.

Aracına “Seni çok özledim karıcığım, evine hoş geldin” yazısı yazan Şaşmaz’ın görüntüleri kısa sürede büyük beğeni topladı.

Ancak bu sürprizin ardından, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ISS Türkiye firmasına bağlı temizlik görevlisi olarak çalışan Şaşmaz’ın işine son verildi.

“Raporlu olduğum gün değil”

Firma yönetimi, organizasyonu raporlu olduğu sırada yaptığı gerekçesiyle Şaşmaz hakkında tutanak tuttu. Şaşmaz ise karşılamayı rapor almadan bir gün önce yaptığını belgelerle kanıtladı. Buna rağmen, firma bu kez “performans düşüklüğü” gerekçesiyle iş akdini feshetti.

Şaşmaz yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Eşimi mutlu etmek için böyle bir organizasyon yaptım. Çok güzel tepkiler aldım. Ancak çalıştığım firma beni önce rapor gerekçesiyle suçladı, kanıtlayınca da performans düşüklüğü dediler. Hanımcılık kazanacak dedim, hanımcılık kazandı ama ben işsiz kaldım.”

“Eşim hamile, işe geri dönmek istiyorum”

Eşinin hamile olduğunu belirten Şaşmaz, işsiz kalmasının kendisini zor durumda bıraktığını söyledi:

“Eşim hamile, evim kira. 3 ay sonra kira günüm geliyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. İşe geri dönüş davası açacağım ama ya beni işe geri alsınlar ya da hayırsever iş adamlarından iş istiyorum.”

Olayla ilgili ISS Türkiye’den resmi bir açıklama yapılmadı.