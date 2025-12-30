Eşref Rüya bu hafta yok mu? Eşref Rüya yeni bölüm neden yok?

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrolünü paylaştığı Eşref Rüya bu çarşamba ekrana gelmeyecek. Dizinin sıkı takipçileri bu haberle yıkılırken konunun yarıntılarına ulaşmak istiyor. Israr yöneltilen soru "Eşref Rüya yeni bölüm neden yok" oluyor.

Eşref Rüya bu hafta yok mu?

Eşref Rüya bu hafta yayınlanmayacak. Yılbaşı sebebiyle dizi seti araya girerken dizinin yerine "Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel" programı seyirci ile buluşacak.

Dizinin yeni bölümünün 7 Ocak Çarşamba günü ekrana gelmesi bekleniyor.