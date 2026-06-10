Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Görkem Sevindik gibi birbirinden ünlü oyuncuların başrolü paylaştığı Eşref Rüya bu akşam ekranlara veda ediyor. Dizi 47. bölümüyle işleyicine veda ederken yoğun şekilde "Eşref Rüya neden bitti, niye final yaptı" sorusuna cevap aranıyor.

Eşref Rüya neden bitti?

Eşref Rüya zamanla reytinglerde geriye düşerken yapım şirketi geçen ay yaptığı açıklamada "Güzel bir hikâyeyi tadında bırakarak Eşref Rüya’da bizi hiç yalnız bırakmayan değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz! Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil, doğru yerde kalbe dokunduğu için unutulmaz olur" ifadelerini kullanmıştı.