Evlerini siyaha boyayan çifte belediyeden şok!
İngiltere'de yeni aldıkları evlerini siyaha boyatan karı-koca, şikayet üzerine belediyeden gelen kararla neye uğradıklarını şaşırdı.
İngiltere'nin başkenti Londra’da yaşayan Edmond Curtin ve eşi, 2,6 milyon sterline aldıkları Grade II tescilli Viktorya dönemi evlerini izin almadan siyah ve koyu gri tonlarına boyattı.
Renkleri tarihi dokuyla uyumsuz bulan Gibson Square sakinleri belediyeye şikayette bulundu. Planlama müfettişliği, evin iki ay içinde eski, açık tonlardaki rengine döndürülmesini emretti. Ev sahipleri bu karara uyarak evi yeniden boyadı.