Faydaları say say bitmiyor! Kabuğun içindeki sağlık: Yumurta | Yumurtanın faydaları neler? Yumurta içerisinde hangi vitaminler var? Yumurta besin değeri ne?

Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR), Dünya Yumurta Günü kapsamında yumurtanın insan sağlığındaki yerine dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

1996 yılından bu yana her yıl Ekim ayının ikinci cuma günü kutlanan Dünya Yumurta Günü’nün amacının, yumurtanın beslenmedeki önemini hatırlatmak olduğu ifade edildi.

Yumurta 14 farklı besin öğesiyle tam bir vitamin deposu

Açıklamada, yumurtanın “doğal bir vitamin kaynağı” olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yumurta, içerdiği 14 esansiyel besin maddesiyle zengin bir besin değerine sahiptir. İçeriğinde bulunan demir, çinko, A, B, D ve E vitaminleri, kalsiyum, sodyum, iyot ve selenyum insan sağlığı için hayati önemdedir.”

YUM-BİR, yumurtanın özellikle beyin gelişiminde kritik rol oynayan kolin açısından son derece zengin olduğunu vurguladı.

Yumurtanın düzenli tüketiminin kalp hastalıkları riskini azalttığı, yaşa bağlı Alzheimer gibi rahatsızlıkların önlenmesine katkı sunduğu belirtildi.

“Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez parçası”

YUM-BİR açıklamasında, yumurtanın yalnızca yüksek kaliteli protein içeriğiyle değil, aynı zamanda sinir sistemi, kas, cilt, göz ve beyin gelişimini destekleyen yapısıyla da “sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez besini” olduğu ifade edildi.

Birlik, yumurtanın ayrıca uygun fiyatlı bir hayvansal protein kaynağı olarak dar gelirli vatandaşlar için en ekonomik beslenme imkânını sunduğunu hatırlattı.

Çocuklara günde 1-2 yumurta önerisi

YUM-BİR, çocukların dengeli beslenmesinin toplum sağlığı açısından en önemli konulardan biri olduğuna vurgu yaparak şu öneride bulundu:

“Okul çağındaki çocuklara günde en az 1-2 yumurta yedirilmesi, hem çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlar hem de üreticinin sürdürülebilir üretim yapmasını destekler.

“Kuş gribiyle mücadelede en başarılı ülkelerden biriyiz”

Açıklamada, Türkiye’nin kuş gribi salgınlarıyla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak öne çıktığı, bu sayede dünyanın en güvenilir yumurta tedarikçileri arasında gösterildiği belirtildi.

Yumurta sektörünün doğrudan ve dolaylı olarak 300 bin kişiye istihdam sağladığına dikkat çekildi.

Türkiye üretimde ve ihracatta ilk 5’te

Açıklamaya göre Türkiye, yıllık 22 milyar yumurta üretimi ve 450 milyon dolarlık ihracat hacmi ile dünyada ilk 5 üretici ülke arasında yer alıyor.

YUM-BİR’in verilerine göre Türkiye, Afrika, Avrupa Birliği, Körfez ülkeleri ve ABD dahil olmak üzere 56 ülkeye yumurta ihraç etme kapasitesine sahip.

Halihazırda 39 ülkeye sofralık, kuluçkalık, likit ve toz yumurta ihracatı gerçekleştiriliyor.