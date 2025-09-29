Ferizli’de fabrika atıkları isyanı: Balıklar öldü, mahsuller zarar gördü

Sakarya’nın Ferizli ilçesine bağlı Değirmencik Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, sanayi bölgesindeki bazı fabrikaların atıklarını mahalle içerisinden geçen su kanalına bıraktığını öne sürdü.

Balık ölümleri ve kirlilik

Bir dönem berrak akan kanalın son haftalarda kirli ve zaman zaman kırmızı renkte aktığını belirten mahalle sakinleri, kirlilik sebebiyle balık ölümlerinin başladığını dile getirdi. Kirli suyla sulama yapmak zorunda kalan çiftçiler, mahsullerinin zarar gördüğünü ve tarımın risk altına girdiğini ifade etti.

Vatandaşların tepkisi

Mahalle sakini Metin Tan, yaşananları şöyle anlattı:

“Ben yaklaşık bir hafta önce sulama yaptığımda suyun altı görünüyordu. Bir hafta sonra geldiğimde ölü balıkları gördüm. Fotoğraflarını çektim, gerekli kurumlara gönderdim. Bu kanaldan tarlalar sulandığında biz zehir yemiş olacağız. Bu meseleye bir an önce çözüm arıyoruz. Sorumlular bulunmazsa seneye biber, domates yiyemeyeceğiz, mısırlarımızı sulama şansımız bile olmayacak.”

Bir başka mahalle sakini İbrahim Tok ise, “Burası çok güzeldi, berraktı. Şimdi balıklar öldü, sulama yapamıyoruz. Mağduruz, ilgilenilmesini istiyoruz” dedi.

Karpuz üreticisi Muzaffer Fidan da kirlilik nedeniyle tarlasını sulayamadığını belirterek, “Çok pis koku geliyor, balıklar ölüyor. Benim bu bölgede karpuz tarlam var, bu kanaldan sulayamadım. Hep taşıma suyla sulamaya çalıştım. Karpuzlar hiç büyümedi” ifadelerini kullandı.

Çözüm bekleniyor

Vatandaşlar, hem tarımsal üretim hem de insan sağlığını tehdit eden bu durumun acilen çözülmesini, sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyor.