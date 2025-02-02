Gaziantep'te kadın girişimci hurma çekirdeklerinden kafeinsiz kahve üretti

Hediye gelen çikolatalı hurmayı beğenerek ev hanımlığından girişimciliğe adım atan 50 yaşındaki Marangoz, 2022 yılında Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde (KAGİDEM) içi fındıklı, dışı çikolatalı hurma üretmeye başladı.

Üretim aşamasında ayıkladığı hurma çekirdeklerini biriktiren Marangoz, hem atık çekirdekleri değerlendirmek hem de hurma çekirdeğinin faydalarından yararlanmak için kafeinsiz kahve yapmaya karar verdi.

Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi'ne (SEECO) başvuran ve fikri beğenilen Marangoz, bu proje kapsamında kendisine tahsil edilen öğütme ve paketleme makinesini aldıktan sonra KAGİDEM'deki atölyesinde üretim için kolları sıvadı.

Kahvenin yapımında, hurma kalıntılarından arındırmak için yıkadığı çekirdeklerin kurutma işlemini gerçekleştiren Marangoz, kavurduğu çekirdekleri makinede öğüterek kahve haline getiriyor.

Marangoz, hurma çekirdeğinin faydalarından yola çıkarak böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi.

Atık çekirdekleri değerlendirmenin önemli bir sürdürülebilirlik adımı olduğunu belirten Marangoz, şöyle konuştu:

"Üç yıl önce iş hayatına atıldım. Önce hurmayı çikolatayla kaplayarak çikolatalı hurma yapmaya başlamıştım. Bunu yaparken hurmanın çekirdekleri birikti. Sonra bu çekirdekleri nasıl değerlendirebilirim diye düşünürken kendimce yaptığım araştırma sonucunda kahvesini yapmaya karar verdim."

"Bütün atıklar değerlendirilmeli"

Atıkların geri dönüştürülmesinin doğa ve ekonomi açısından önemli olduğunu aktaran Marangoz, "Atık çekirdek doğaya bir dost, ülkeye ve dünyaya katma değer. Bence bütün atıklar değerlendirilmeli. Ben bir peçeteyi bile yarıya bölüp kullanan bir insanken, bu kadar çekirdeğin çöp olmasına gönlüm hiç razı değildi. Bir şeyler üreterek dünyaya ve ekonomiye değer kazandırmak çok mutluluk verici." şeklinde konuştu.

Marangoz, ilk zamanlarda zorlandığını ama pes etmeden üretime devam ettiğini dile getirdi.

Kadın olarak böyle bir girişimde bulunmanın kendisini gururlandırdığını belirten Marangoz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalışmak bana çok güzel şeyler hissettiriyor. Ben 45 yaşından sonra çalışmaya başladım ve bu zamana kadar hayatımı boş yaşamışım ve değersizleştirmişim gibi hissettim. Şu an çok güzel duygular içerisindeyim. İlk zamanlarda korkarak başladım ama korku ve başarı paralel büyüyor. Bazen korkularım daha önde oluyor ama bakıyorum sonunda başarı geliyor. Bu da çok güzel bir duygu. İyi ki böyle bir iş hayatına atılmışım, iyi ki de korkularımın üzerine gitmişim."