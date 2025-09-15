“Geniş Aile”nin Cevahir’i öldü mü? Ufuk Özkan intihar mı etti? Ufuk Özkan'a ne oldu? Ufuk Özkan yaşıyor mu? Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ne?

“Geniş Aile” dizisinde Cevahir rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan'ın, Beşiktaş’taki evinde intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edilmişti. Bu söylentiler üzerine Özkan bir açıklama yaptı.

"Beni öldürmeye mi çalışıyorlar"

Ünlü oyuncu "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum" diye sitem etti.

Sağlık sorunları ve nafaka kriziyle gündemdeydi

Ufuk Özkan son dönemde hem sağlık sorunları hem de özel hayatındaki sıkıntılarla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren ünlü oyuncu, ayrıca eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde yaptığı açıklamada, “Kiramı bile zor ödüyorum” sözleriyle dikkat çekmişti.

Tedavi sürüyor

EkolTV'nin haberine göre; intihar girişiminin ardından hastaneye kaldırılan Özkan’ın sağlık durumunun stabil olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Oyuncunun yaşadığı bu zor süreç, hem sevenlerini hem de sanat camiasını derinden üzdü.