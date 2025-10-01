Gezi Parkı davasında yargılanan Ayşe Barım tahliye edildi

Gezi Parkı olaylarında “planlayıcılarından” biri olmakla suçlanan ve 28 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. 248 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Barım hakkında mahkeme tahliye kararı verdi.

Kendisine yönelik yurt dışına çıkış yasağı konulan Barım, ev hapsinde kalacak.

Duruşmaya ünlü isimler katıldı

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görülen duruşmaya, sanat camiasından Şükran Ovalı, Selma Ergeç, Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Nejat İşler, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ve Zafer Algöz gibi isimler tanık olarak katıldı.

Ayşe Barım, savunması sırasında gözyaşlarına hakim olamayarak, “Ben bir vatandaş olarak ülkeme sorumluluklarımı yerine getirdim. Hayatım boyunca suç işlemedim, soruşturma geçirmedim” dedi ve suçlamaları reddetti.

Tanık ifadeleri: Apolitik biridir

Tanık olarak dinlenen ünlü isimlerin büyük kısmı, Barım’ın apolitik olduğunu ve oyuncular üzerinde herhangi bir yönlendirme yapmadığını vurguladı.

Hümeyra, “Gezi’ye kendi isteğimle gittim. Ayşe’nin dahli yoktur, yönlendirmesi olmadı” dedi.

Bergüzar Korel, “Ayşe Barım hiçbir şekilde beni yönlendirmedi. Kendi kararımla gittim, orada karşılaşmadım” ifadelerini kullandı.

Ceyda Düvenci, Barım’ın apolitik olduğunu söyleyerek, “En büyük hassasiyeti hayvanlar ve çocuklardır” dedi.

Dolunay Soysert de eylemlere kendi rızasıyla katıldığını, sosyal medya paylaşımlarını kendisinin yaptığını belirtti.

Halit Ergenç, “Kendisi menajerimdir, bazı yerlere gittiğimde yanımda olabilir. Ama yönlendirmesi olmadı” diye konuştu.

Rıza Kocaoğlu, Gezi’ye evinin yakınında olması sebebiyle gittiğini, Barım’ın herhangi bir telkini olmadığını söyledi.

Nejat İşler ise, “Birinin beni yönlendirmesi kendime hakaret sayarım” diyerek Barım’ın yönlendirmesi olmadığını vurguladı.

Zafer Algöz, Barım’ı “apolitik” diye tanımlayarak, “Gezi Parkı ile ilgili bir yönlendirmesi asla olmadı” dedi.

Olayın geçmişi

Ayşe Barım hakkında ilk olarak, dizi sektöründe tekelleşme ve şantaj iddialarıyla soruşturma açılmış, ardından Gezi Parkı olayları sırasında sanatçılarını eylemlere yönlendirdiği iddia edilmişti. 24 Ocak’ta gözaltına alınan Barım, 27 Ocak’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Barım’ın yargılanmasına tahliye sonrası tutuksuz olarak devam edilecek.