Giresun’da fındık hasadı döneminde 48 kişi hastanelik oldu

Giresun’da başlayan fındık hasadı, sarp ve engebeli arazilerde üreticiler için büyük riskleri beraberinde getiriyor. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi verilerine göre son bir ayda başvuran 628 travma vakasının 48’i fındık toplama sırasında yaşandı.

“Fındık hasadı göründüğü kadar basit değil”

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Atilla Çıtlak, fındık toplamanın basit bir iş gibi görünse de dik arazilerde ciddi yaralanmalara yol açabildiğini belirterek şunları söyledi:

“Dik araziler ve ağır şartlar, göz yaralanmalarından kırıklara kadar birçok riski beraberinde getiriyor. Üreticiler bahçeye girmeden önce fiziksel olarak hazırlanmalı ve koruyucu ekipman kullanmalı.”

Çıtlak, bölgedeki arazilerin yapısı nedeniyle hasadın tamamen insan gücüyle yapıldığını, bu yüzden özellikle yaşlı ve araziye yabancı kişilerde kaza riskinin daha fazla olduğunu ifade etti.

Kırık ve travmalar artıyor

Başhekim Çıtlak, “Son hafta içerisinde ortopedi kliniğine başvuran sekiz hastadan ikisi kalça, dört kişi ayak bileği, iki kişi de kaval kemiği kırığı geçirdi. Ayrıca dal çarpması sonucu gözünden yaralananlar ve alerjik reaksiyonlar nedeniyle başvuranların sayısı da arttı” bilgisini paylaştı.

“Hasat güvenlik gerektirir”

Üreticilere uyarılarda bulunan Çıtlak, hasadın sadece bahçeye girip fındık toplamak olmadığını, hazırlık ve güvenlik gerektirdiğini vurguladı:

“Uygun ayakkabı, koruyucu gözlük, cilt koruyucu giysi ve ekipman çok önemli. Aksi halde ciddi yaralanmalarla karşılaşıyoruz.”

Üreticiden çarpıcı anlatım

Fındık çuvalı taşırken ayağı kayıp bacağı kırılan bir üretici ise yaşadığı kazayı şöyle anlattı:

“Sırtımda çuvalla yuvarlandım, bacağım kırıldı. O an dere yatağına düşmedim, yoksa daha feci olurdu. Bizim arazilerde fındık hasadı çok zor oluyor.”