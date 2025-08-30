Google Maps'te keşfedildi: Antarktika’da 'UFO' sosyal medyayı karıştırdı

Google Maps kullanıcıları, Antarktika kıyısına yaklaşık 90 mil uzaklıkta, Mill Adası yakınlarında gizemli bir cisim keşfetti.

Koordinatları 66°16'24.5"S 100°59'03.5"E olarak verilen yapının Polonya’ya ait A. B. Dobrowolski Araştırma Üssü’ne yalnızca 6 mil (9,5 kilometre) mesafede olduğu aktarıldı.

Dairesel formu nedeniyle UFO’ya benzetilen yapı, kenarındaki ince çizgiyle popüler kültürdeki klasik UFO tasvirlerini andırıyor.

Tamamen siyah renkteki görüntü, çevresindeki beyaz kar ve kayalarla keskin bir kontrast oluşturuyor.

UFO meraklıları yorumladı

UFO araştırmacısı Scott C. Waring, söz konusu cisme dikkat çekerek, “Hala orada! Kurtarılamayacak kadar zor mu, yoksa hala kullanılıyor mu?” ifadelerini kullandı.

Waring’in YouTube videosunun ardından konu sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Reddit kullanıcıları ise görüntüyü farklı yorumladı; kimileri “hava balonu”, kimileri “Nazi üssü”, kimileri ise yalnızca “eriyen göl suyu” görüşünü savundu.

Bilim insanları: UFO değil, küçük bir göl

Bilim insanları ise iddiaları farklı açıdan değerlendiriyor. Newcastle Üniversitesi’nden glasyolog Prof. Bethan Davies, cismin aslında kayalık bir çukurda oluşan küçük bir göl olduğunu belirterek, “Gölün yüzeyi kara göre daha fazla güneş ışığı emiyor. Bu da etraftaki karı eriterek yarım daire biçiminde bir görüntü oluşturuyor” açıklamasını yaptı.