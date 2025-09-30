Görenler hayrete düşüyor: 'Başka örneği yok...' 180 yıllık, saat gibi çalışıyor!

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde matbaacılık ve gazetecilikle uğraşan Oğuz Ekici'nin işyerinde duran 180 yıllık baskı makinesi yoğun ilgi görüyor.

Alman yapımı makinenin 1850’li yıllarda Türkiye'ye getirildiğinin tahmin edildiğini belirten Ekici, yurt içerisinde bu şekilde aktif olarak çalışan başka bir örneğinin olmadığını öne sürüyor.

Antika meraklıları ve müzeciler, makineyi satın almak istiyor. Fakat Oğuz Ekici, "Taş yerinde ağırdır" diyerek bu teklifleri hiç düşünmeden reddediyor.

Oğuz Ekici, 180 yıllık baskı makinesiyle 1973'te yayın hayatına başlayan Sivrihisar'ın Sesi gazetesinin 2004'e kadar dizayn ve baskısını el dizgisi hurufat baskı sistemiyle yaptığını söyledi.

İş yerinin haftanın 7 günü çok sayıda misafire ev sahipliği yaptığını anlatan Ekici, "Misafirlerimizin hepsinin de ilk dikkati çeken matbaa baskı makinemiz. Matbaamızı ve gazetemizi aktif olarak çalıştırmamıza rağmen ben iş yerimi, geçmişi, tarihi ve kültürel yapısıyla müze tadında muhafaza etme gayretindeyim" dedi.