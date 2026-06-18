GTA 6 için rakam verildi: Yılın beklenen oyunu için dudak uçuklatan tahmin

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Yatırım bankası Piper Sandler, Rockstar Games tarafından geliştirilen Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) çıkış gününde yaklaşık 46 milyon adet satabileceğini öngördü.

Analistlerin tahminine göre oyun, ilk gün satışlarında 45 milyon adedin üzerine çıkarak serinin bir önceki oyunu olan GTA 5'in 2013 yılındaki lansman performansını üçe katlayabilir.

Hisse senetlerine olumlu yansıdı

Söz konusu tahmin, oyunun yayıncısı olan Take-Two Interactive yatırımcıları tarafından da olumlu karşılandı. Raporun ardından şirket hisselerinin yüzde 6'nın üzerinde yükseldiği belirtildi.

Analistler, yatırımcıların 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanan oyuna yönelik beklentilerinin güçlendiğine dikkat çekti.

Tahminin temelinde sosyal medya verileri bulunuyor

Piper Sandler'ın satış projeksiyonunu oluştururken Reddit'teki GTA 6 topluluğunu analiz ettiği ifade edildi. Banka, r/GTA6 forumundaki kullanıcı trafiğini geçmişte piyasaya sürülen büyük bütçeli oyunların satış performanslarıyla karşılaştırarak bir model oluşturdu.

Bu analiz sonucunda GTA 6'nın ilk gün satışlarının 45 milyon adedin üzerine çıkabileceği sonucuna ulaşıldı.

Gelir 3 milyar doları aşabilir

Oyunun 70 dolarlık satış fiyatıyla piyasaya çıkacağı varsayımı üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 46 milyon adetlik satış yaklaşık 3,22 milyar dolarlık brüt gelir anlamına geliyor.

Bu rakamın gerçekleşmesi durumunda GTA 6, yalnızca oyun sektörünün değil, tüm eğlence endüstrisinin en büyük lansmanlarından biri olabilir.

Tahmine yönelik soru işaretleri de var

Öte yandan bazı sektör gözlemcileri söz konusu tahminin oldukça iyimser olduğunu savunuyor. Eleştiriler, mevcut nesil oyun konsolu sahiplerinin üçte birinden fazlasının oyunu ilk gün satın almasının zor olduğu görüşüne dayanıyor.

Bu nedenle bazı uzmanlar, GTA 6'nın rekor kırmasını beklemekle birlikte 46 milyonluk ilk gün satış tahmininin gerçekleşmesinin kolay olmayacağını belirtiyor.

PC oyuncuları beklemek zorunda kalacak

GTA 6'nın 19 Kasım 2026 tarihinde yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X and Series S platformları için çıkması planlanıyor.

PC kullanıcılarının ise oyuna erişebilmek için konsol sürümünün ardından yaklaşık iki yıl daha beklemesi gerekecek.