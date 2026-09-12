Güller ve Günahlar bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

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Kanal D'nin geçen sezon reytinglerde ilk sıraya yerleşen dizisi Güller ve Günahlar yeni hikayeleri ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her cumartesi ekrana gelen projenin yeni sezon tarihi bugün sıkça araştırılıyor. İşte "Güller ve Günahlar bu akşam var mı" sorusunun yanıtı...

Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?

Güller ve Günahlar yeni sezonu bu akşam ekrana geliyor. Dizi saat 20.00'de seyircisi ile buluşacak.

Kaybolan Kader bulunacak mı? Serhat, Kader’in gerçek babası olduğunu öğrenecek mi? Düğün günü yaşananlarla hayatı altüst olan Zeynep, Serhat’ı affedecek mi? Tüm bu sorular yeni sezonda yanıt bulacak.