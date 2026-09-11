Şarkıcı Nev’den kötü haber: Entübe edildi

2000’li yılların sevilen isimlerinden şarkıcı Nev (Nevzat Doğansoy), sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı. “Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 57 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili menajeri İlker Ercan üzerinden resmi bir açıklama yapıldı.

Şarkıcının çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği açıklandı.

Hastaneden açıklama geldi

Nev'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Son günlerde sanatçımız Nev'in sağlık durumu hakkında sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda gerçeği yansıtmayan, doğruluğu teyit edilmemiş birçok paylaşım ve bilgi dolaşıma girmiştir. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve doğru bilgilendirme yapmak amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyduk. 3 Eylül tarihinde, sanatçımız Nev, bilinç kaybı nedeniyle hastanemizin acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edilerek gerekli tetkik ve tedavileri başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alınmıştır.''