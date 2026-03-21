Güller ve Günahlar bu akşam yok mu, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı
Kanal D'nin bu sezon ekrana gelen dizisi Güller ve Günahlar bu akşam seyirciyle buluşamayacak. Diziyi ilgiyle izleyenler bunun nedenini merak ediyor. İşte "Güller ve Günahlar neden yok" sorusunun yanıtı...
Bu hafta bazı diziler ekrana gelmiyor. Bunlardan biri de Güller ve Günahlar. Her hafta yeni bölümü kaçırmayanlar bu habere çok üzülürken art arda "Güller ve Günahlar neden yok" sorusu geliyor.
Güller ve Günahlar neden yok?
Ramazan Bayramı dolayısıyla Güller ve Günahlar bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin 28 Mart 2026 Pazartesi ekrana gelmesi bekleniyor.
21 Mart Kanal D yayın akışıya
07:00 İkizler Memo - Can (Tekrar)
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı
16:00 Charlie'nin Çikolata Fabrikası
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Pi'nin Yaşamı
22:45 Güller ve Günahlar (Tekrar)
01:30 Hava Operasyonu
03:00 Müzik Arası
04:15 Zalim İstanbul (Tekrar)