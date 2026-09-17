Gülsen Tuncer kimdir? Usta oyuncunun hayatı ve kariyeri

Ortaokul eğitimini İstanbul Kız Lisesi'nde, liseyi ise İstanbul Tarhan Koleji'nde tamamlayan Tuncer; burada Yıldız Kenter, Melih Cevdet Anday, Ahmet Kutsi Tecer, Sabahattin Kudret Aksal ve Samih Nafiz Tansu gibi değerli isimlerden dersler almıştır. Ardından İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Eğitimine Nişantaşı LCC Language and Culture Centre (Lisan ve Kültür Merkezi) bünyesinde devam eden sanatçı; Ayla Algan ve Beklan Algan’dan tiyatro, Selma Berk’ten şan, Seyit Mısırlı’dan ise eskrim eğitimi almıştır. Öğrencilik yıllarında Türkiye Milli Talebe Federasyonu (TMTF) çalışmalarında aktif rol üstlenmiş ve öğrenci temsilciliği yapmıştır.

Profesyonel tiyatro oyunculuğuna 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nun Haldun Taner klasiği olan “Zilli Zarife” oyunuyla adım atan Gülsen Tuncer, kariyeri boyunca pek çok köklü tiyatro sahnesinde yer almıştır. Çalıştığı tiyatrolar arasında Kenter Tiyatrosu, Ulvi Uraz Çevre Tiyatrosu, Levent Kırca Hodri Meydan Tiyatrosu, İstanbul Birlik Sahnesi, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Ankara Çağdaş Sahne, Erkan Yücel Sahnesi, Ali Poyrazoğlu-Korhan Yurtsever Tiyatrosu, Sadri Alışık Çevre Tiyatrosu, Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları, Sadri Alışık Tiyatrosu, Tiyatro Zeytin Dalı, Tiyatro Stüdyosu ve Nazım Oyuncuları bulunmaktadır. Konservatuvar döneminde ise Ertuğ Koruyan, Deniz Türkali, İbrahim Bergman, Mehmet Çerezcioğlu ve Mustafa Alabora ile birlikte "Grup 6 Tiyatrosu"nu kurmuş ve Erdek şenliklerini organize etmiştir.

Sinema ve televizyon dünyasında da aktif olan Tuncer, 37 filmde yönetmen yardımcılığı üstlenmiş; bunun yanı sıra şarkı sözü ve diyalog yazımı, çevre düzeni ve yapım yönetmenliği gibi alanlarda da faaliyet göstermiştir. İstanbul TRT Radyosu'nda şiir, radyo tiyatrosu ve kültürel programlar seslendirmiş, TRT televizyonunun ilk canlı yayınlarında sanatçılarla söyleşiler gerçekleştirmiştir. Ayrıca yurt içi ve Almanya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Avusturya, Belçika, Hollanda, İsviçre gibi birçok ülkede kendi hazırladığı tek kişilik okuma tiyatroları, şiir resitalleri ve müzikli gösteriler sahnelemiştir.

1970'li yıllardan itibaren 300'ün üzerinde politik ve kitlesel gösterinin sanat yönetmenliğini ve sunuculuğunu üstlenen Gülsen Tuncer, Türkiye'de bu gösterilerde senaryolu akış ve dia kullanımını başlatan ilk isimdir. İlk dia uygulamasını 1974 yılında Ümit Tiyatrosu'nda Dünya Kadınlar Günü'nde denemiştir. Demokratik kadın örgütlerinde aktif görev alan sanatçı, Türkiye'de ilk kez toplanan Ümraniye Kadın Kurultayı'nın hazırlık sürecinde yer almıştır. Belediyelerin ve festivallerin danışmanlığını ve sunuculuğunu yapmış, Altınoluk Belediye Kültür Festivali'ne "Yaşama Saygı" adını vererek festivalin isim annesi olmuştur.

Müzik alanında Mehmet Teoman ile profesyonel çalışmalar yürüten Tuncer, Harbiye “Siyah Gümüş” lokalinde Türkiye'de ilk kez bir kuartet eşliğinde türkülerimizi caz formunda seslendirmiştir.

Sanat çalışmalarının yanı sıra dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet İsvan’ın danışmanlığını yürüten sanatçı; milletvekilliği ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı seçimlerine bağımsız aday olarak katılmıştır. İstanbul Konservatuvarı'nda Nedim Otyam’ın teşvikiyle halkla ilişkiler sorumluluğu üstlenmiş, Mimar Arkeolog Mustafa Uz denetiminde İzmir Teos Antik Kenti kazısında iki sezon kazı yöneticiliği yapmıştır.

Yalçın Tura’nın davetiyle İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Konservatuvarı'nda “Sahne Estetiği” ve “Oyunculuk” dersleri vererek eğitmenliğe adım atan Gülsen Tuncer; kariyeri boyunca TÜRSAK ve Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde (tiyatro tarihi, oyunculuk bilgisi ve dramaturji dersleri vererek) eğitmenliğe devam etmiştir. SODER, TODER ve SİNESEN’de ikişer dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır; ayrıca FİLM-SAN Vakfı'nda iki dönem yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.